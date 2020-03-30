Кадыров опроверг сообщения о применении силы к нарушителям карантина

Жесткие карантинные меры ввели власти Чеченской Республики в связи с распространением коронавируса. Они ограничили передвижение внутри своих границ и запретили въезд в Грозный всем, кроме жителей города, сотрудников государственных структур, поставщиков продовольствия и журналистов. Такие меры начали действовать с 28 марта.

В Сети появился ролик, где группа вооруженных пластиковыми палками мужчин в масках ходят по улице. В подписи говорится, что это чеченские силовики, которые избивают местных жителей, которые не носят защитные маски.

Первым видео прокомментировал региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. В беседе с изданием «Подъем» он предложил внимательнее посмотреть на «оружие» мужчин на видео.

«Это ж все равно, что человека бить шариком. Кто-то решил поприкалываться, посмеяться. На эту удочку попались некоторые СМИ», — заявил он и пояснил, что сейчас это видео расходится под названием «Джедаи появились в Грозном».

По словам министра, никаких распоряжений о применении силы к нарушителям карантина власти не выдавали. Все действуют в рамках законов страны, республики и нормальных человеческих норм.

Слухами назвал применение силы к нарушителям карантина глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В эфире телекомпании «Грозный» он уточнил, что в регионе не было даже грубого обращения с жителями со стороны сотрудников полиции, которые обеспечивают карантинные меры.

«Наш народ все понимает и соблюдает карантин, даже если попадаются нарушители, им объясняют ситуацию, полицейские даже голос не повышают», — заявил глава Чечни.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что власти оставляют за собой право делать жесткие заявления, чтобы население понимало всю опасность сложившейся ситуации и не нарушало режима изоляции.

Комментируя появившийся ролик Рамзан Кадыров пояснил, что авторы подобных видео пытаются исказить ситуацию и представить меры, которые принимаются в регионе, в негативном свете.

«Завтра они поймут, что мы вовремя приняли меры, статистика показывает, чем раньше принимаются меры, тем меньше жертв. Поэтому не поддавайтесь на подобные провокации», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

По официальным данным, в Чеченской Республике на сегодня девять случаев заражения коронавирусом.