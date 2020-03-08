Нарушителям карантина по коронавирусу в Москве пригрозили тюрьмой

Москвичи, которые нарушат двухнедельный домашний карантин после возвращения из страны, где ситуация с коронавирусом критическая, может грозить уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Следить за соблюдением карантина власти города намерены через системы видеонаблюдения.

Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, коронавирусная инфекция попала в список заболеваний, которые опасны для окружающих. В Уголовном Кодексе России есть статья 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Если из-за вышедшего из карантина носителя коронавируса начнется массовое заболевание людей, то ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, или обязательные работы до 360 часов.

Но если выход из карантина привел к тому, что зараженный носителем человек умер, то в этом случае максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

На сегодняшний день в России зафиксировали 17 случаев заражения коронавирусом. 14 человек — россияне, двое китайцев и один итальянец. Из больницы уже выписали двух граждан Китая и одного россиянина.

Власти Москвы ввели в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса. Вернувшиеся из стран, где ситуация стала критической, обязаны сообщить о своем приезде домой на горячую линию. После этого нужно оставаться дома в течении двух недель на карантине.