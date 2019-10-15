Народного доктора выбрали в Подмосковье. Им стал потомственный хирург из Дубны

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Народный доктор Московской области». Голосование проходило на портале «Добродел». Всего в опросе приняли участие 13,5 тысячи человек. По результатам народного голосования лучшим стал хирург из Дубны Сергей Сидоренко.

Источник фото: телеканал «360»

Хирург Сергей Сидоренко делает около 300 операций в год. И среди них флебэктомия — это хирургический способ лечения варикоза. Расширенные и вздутые вены не только эстетическая проблема. Такая болезнь без своевременного вмешательства может закончиться тромбозом или ампутацией. Поэтому нагрузка у врача серьезная. Но он никогда не жалел, что выбрал эту профессию.

Источник фото: телеканал «360»

«На самом деле благодарная специальность. Видишь результат своей работы, ощущаешь по людям, которые с тобой здороваются на улице. Хоть ты не узнаешь их и не помнишь. Понимаешь, что люди тебе благодарны, что у тебя что-то получается», — поделился он.

Настоящий профессионал и отзывчивый человек, врач, которому можно доверить свое здоровье. Именно такие отзывы о Сергее Сидоренко оставили земляки. Они отдали за него 642 голоса на портале «Добродел». Теперь за любовь к своему делу и признание жителей Дубны хирурга признали народным доктором Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

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«Я согласна с мнением людей, которые выбрали его лучшим врачом Подмосковья. Он и есть лучший врач Подмосковья! Он мои ножки сделал красивыми, здоровыми. Я надеюсь — еще лучше будет», — рассказала Татьяна Голубева, пациентка.

Сергей Сидоренко пошел по стопам родителей. Всегда гордился тем, что они помогают людям. Мама занималась диспансеризацией, отец хирургией.

«Знакомые, малознакомые люди, бывшие пациенты, нынешние пациенты подходят, звонят и говорят — спасибо, Борис Сергеевич, что воспитали такого сына. До сих пор я это слышу. Благодарят меня. Он оперирует, а мне звонят и говорят — спасибо за сына!» — отметил Борис Сергеевич.

Кстати, медицину выбрали уже два поколения Сидоренко. Все дяди Сергея врачи, его младший брат тоже выбрал эту стезю. Так что семья и работа очень тесно связаны. От супруги и дочерей — постоянная поддержка и понимание.

Источник фото: телеканал «360»

«Старшая дочь, которая учится в пятом классе, стала понимать, кто папа и дедушка. С гордостью говорит об этом с одноклассниками. И вообще, работа динамичная. Очень многое меняется, развивается. Мы сегодня используем те методы, о которых пять лет назад только на конференциях слышали. А сейчас этим работаем. Очень динамично, интересно», — добавил хирург.

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А начинал Сергей как военный врач. Колесил по гарнизонам, закалял характер в аэромобильных госпиталях. И все время учился — в общей сложности 12 лет. Из академии вышел врачом общей практики, потом окончил ординатуру по сосудистой хирургии. И к своей работе относится очень ответственно. Ведь от каждой операции зависит здоровье и жизнь пациента.