Нарколог заявил, что женщинам опасно пить алкоголь

Главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн заявил, что женщинам нельзя пить алкоголь. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным радиостанции «Комсомольская правда», он уточнил, что для женщин алкоголь особенно опасен, так как в женском организме низкий уровень ферментов, перерабатывающих его.

«Злоупотребление алкоголем у женщин ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности», — заявил Брюн.

Он добавил, что для мужчин опасно пиво. В нем содержится фермент, который похож на женский гормон — эстроген. По словам Брюна, пиво «гендерно очень опасно».

Ранее исследователи Университета Англия Раскин проанализировали данные почти 450 тысяч человек в возрасте 40-69 лет, чтобы изучить влияние умеренного употребления алкоголя на их здоровье. Они пришли к выводу, что безалкогольное вино также полезно для сердца, как и настоящее. Снижение риска заболеваний вызывает антиоксидант, который содержится в винограде, а не в алкоголе.

Они выяснили, что риск развития ишемической болезни сердца, по сравнению с трезвенниками и алкоголиками, снижается на 40% у людей, которые выпивают 11 бокалов вина в неделю. Аналогичные результаты показала группа тех, кто регулярно пил безалкогольное вино.