Нарколог заявил, что детское шампанское приводит к алкоголизму
«Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребенка. Но если вы даете детям „детский алкоголь“, вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации», — передает РИА «Новости» главного внештатного психиатра-нарколога депздрава Москвы и Минздрава России Евгения Брюна.
По его словам, ребенку будет очень сложно объяснить, что алкоголь нельзя употреблять, если родители с трех-четырех лет давали ему детское шампанское. Потому что в этом возрасте происходит импринтинг — первичное обучение.
Брюн отметил, что примерно каждый пятый ребенок является носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации. Это значит, что реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к плохим последствиям.
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова уверена, что употребление детского шампанского может привести к ожирению. На самом деле этот напиток очень сладкий, но сахар в нем ощущается не так сильно из-за газации. Если лимонад употреблять часто, то могут возникнуть проблемы с лишним весом. Но раз в год стаканчик позволить можно, но не стоит забывать про аллергические реакции, которые могут вызвать ароматизаторы.