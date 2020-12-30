Нарколог заявил, что детское шампанское приводит к алкоголизму

Эксперты считают, что детское шампанское приводит к алкоголизму и ожирению. Поэтому лучше не приучать ребенка к этому напитку, хотя на первый взгляд он кажется совсем безобидным.

«Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребенка. Но если вы даете детям „детский алкоголь“, вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации», — передает РИА «Новости» главного внештатного психиатра-нарколога депздрава Москвы и Минздрава России Евгения Брюна.

По его словам, ребенку будет очень сложно объяснить, что алкоголь нельзя употреблять, если родители с трех-четырех лет давали ему детское шампанское. Потому что в этом возрасте происходит импринтинг — первичное обучение.

Брюн отметил, что примерно каждый пятый ребенок является носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации. Это значит, что реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к плохим последствиям.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова уверена, что употребление детского шампанского может привести к ожирению. На самом деле этот напиток очень сладкий, но сахар в нем ощущается не так сильно из-за газации. Если лимонад употреблять часто, то могут возникнуть проблемы с лишним весом. Но раз в год стаканчик позволить можно, но не стоит забывать про аллергические реакции, которые могут вызвать ароматизаторы.