Здоровье 28 августа 2023, 18:07 Нарколог Захаров рассказал, что резкий отказ от алкоголя может привести к смерти

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Людям с алкогольной зависимостью нельзя резко отказываться употребления спиртного, иначе это может привести к смерти. Об этом изданию «Дни.ру» рассказал психиатр-нарколог Александр Захаров.

По его словам, выходить из состояния абстиненции нужно под присмотром врачей, в противном случае исход может быть летальным. Потому что при резком отказе от алкоголя может начаться рвота, тахикардия и даже развиться отек мозга. Такие последствия возможны даже в том случае, если запой длился всего несколько дней.

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