Нарколог Вдовин рассказал, что безопасной дозы алкоголя не существует | 360°

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Нарколог Вдовин рассказал, что безопасной дозы алкоголя не существует

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Психиатр-нарколог Андрей Вдовин рассказал, что алкоголь вредит организму даже в минимальных дозах. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

По данным сайта kp.ru, в спиртных напитках содержится этанол, который нагружает печень и сердечно-сосудистую систему.

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«Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах», — подчеркнул врач.

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Также он добавил, что самое адекватное отношение к алкоголю — это полный отказ от него.

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