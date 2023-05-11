Здоровье 11 мая 2023, 00:13 Нарколог Татьяна Карпов рекомендовала отказаться от кофе при похмелье

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Употребление кофе при похмельном синдроме может еще больше усугубить состояние, поэтому лучше сделать выбор в пользу воды. Об этом Pravda.ru рассказала психиатр-нарколог Татьяна Карпова.

По ее словам, при похмелье нужно пить простую или лечебную минеральную воду, также поможет прийти в себя витамин С. Его можно получить из апельсина или чая с лимоном, а также из концентрированной шипучей таблетки. Кроме того, напомнила врач, облегчает состояние еще и ванна или душ.

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Если появился аппетит, не стоит перегружать организм сладкой или жирной пищей. Для первого приема пищи лучше всего подойдет бульон с постным мясом или овсянка.

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