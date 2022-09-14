Нарколог Сиволап: женский алкоголизм лечится лучше мужского | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 11:37 Поделиться Telegram

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Viber Нарколог Сиволап: женский алкоголизм лечится лучше мужского

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Неизлечимость женского алкоголизма — миф, и на самом деле женский алкоголизм поддается лечению лучше мужского. Об этом «Газете.ru» сообщил психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

При этом эксперт добавил, что такие выводы не говорят о том, что для женщин гарантировано стопроцентное излечение.

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«Любой алкоголизм плохо лечится. У женщин при этом чаще алкоголизму сопутствуют прочие расстройства: женщины вдвое чаще сталкиваются с депрессиями и в 1,5 раза чаще — с тревожными расстройствами. Такие проблемы отягощают зависимость и препятствуют ее лечению. Однако и многие международные данные, и мой личный опыт говорят о том, что женщины лечатся от алкогольной зависимости успешнее. Это не значит, что для женщин гарантировано стопроцентное излечение. Но если лечить от алкоголизма условного мужчину и условную женщину — у женщины, скорее всего, результат будет получше», — процитировал сайт kp.ru слова нарколога.

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Как отметил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков, с точки зрения наркологии алкоголизм не разделяется на мужской и женский.

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