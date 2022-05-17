Нарколог Сиволап посоветовал не употреблять алкоголь до совершеннолетия

Распитие спиртного до 21 года может привести к снижению интеллекта. Такой информацией поделился профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Сиволап. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Лучше не употреблять алкоголь до 21 года, как и другие психоактивные вещества. Это еще подросток, человек еще растет. Дело даже не в риске зависимости, а в том, что мозг формируется. Развиваются когнитивные способности, то есть интеллектуальные. Алкоголь нарушает процесс созревания мозга», — пояснил эксперт.

Кроме того, медик подчеркнул, что из-за алкоголя могут возникнуть психические нарушения. Например, у человека возникает тревога и депрессия. Если проблемы существовали до распития алкоголя, то их течение только усугубляется.