Здоровье 11 марта 2024, 11:05 Нарколог Шуров: самый тяжелый период у бывших курильщиков — два-три месяца

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Людям, решившим отказаться от курения, тяжелее всего перетерпеть первые два-три месяца. У некоторых ломка может продолжаться до полугода. Об этом радиостанции Sputnik сообщил врач психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Никотиновая зависимость — одна из самых сильных. В ней есть и психический компонент — очень сильное влечение, когда человек ни одну стрессовую ситуацию не может пережить без курения», — сказал медик.

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Во время абстинентного периода у человека может меняться настроение, резко снижается порог раздражения, появляется бессонница и зверский аппетит. Шуров отметил, что преодолеть эту зависимость поможет сильная мотивация. Выбор в пользу здоровья станет веским аргументом для отказа от курения.