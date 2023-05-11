Здоровье 11 мая 2023, 16:54 Нарколог Шуров рассказал, что предрасположенность к алкоголизму часто бывает наследственной

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Единственный стопроцентный способ не стать алкоголиком — это не начинать пить, потому никто из людей с этим недугом не рассчитывал на неблагоприятный исход. Об этом РИА ФАН рассказал врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники «Медплюс» Василий Шуров.

Он отметил, что немаловажным фактором в развитии алкоголизма является наследственность. Чем больше у человека в семье было примеров с зависимостью, тем больше риск столкнуться с проблемой.

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Также в зоне риска те, кому сложно принять себя и нести ответственность. Такие люди хотят отключиться от реальности с помощью алкоголя.

«Плюс у нас все-таки есть и традиционные типы употребления алкогольных напитков: на поминках, на праздниках, за нашу Победу, еще чего-то — искушений очень много. Но для человека должны быть звонки — утрата ситуационного и количественного контроля: за руль, на работу, а все равно пью, планировал два бокальчика, а выпил две бутылки», — объяснил Василий Шуров.

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