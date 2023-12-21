Здоровье 21 декабря 2023, 12:36 Нарколог Шуров рассказал, что безалкогольное пиво может привести к набору веса и скачкам глюкозы в крови

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Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что многие люди считают безалкогольное пиво безобидным напитком, но на самом деле оно может оказывать негативное влияние на организм.

Безалкогольное пиво делается из обычного, которое подвергается двойной фильтрации. Присутствие алкоголя там составляет от 0,5% до 1%.

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«Соответственно, при больших объемах выпиваемого человек тоже получает этанол. Если он зависим, то может утратить контроль над собой и перейти к обычным алкогольным напиткам», — сообщил врач.

Он предупредил, что злоупотребление безалкогольным пивом может привести к набору веса, скачкам глюкозы в крови и нарушению пищевого поведения.