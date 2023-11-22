Здоровье 22 ноября 2023, 18:54 Нарколог Шуров предупредил, что курение в раннем возрасте вызывает задержку в развитии

Читать 360tv в

Курение вредно и опасно в любом возрасте, но в раннем оно еще и влияет на дальнейшее развитие человека, замедляя его. Об этом News.ru рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров.

Он отметил, что никотин вляется психоактивным веществом. Поэтому курение вызывает проблемы с психикой, формируется зависимость.

Реклама

«Когда ребенок начинает курить, со временем он привыкает к тому, что благодаря сигаретам может подавлять аппетит, снимать утомление или расслабляться. И часто никотин является стартовым веществом в мир других психоактивных веществ», — отметил нарколог.

Он добавил, что ребенок, не попробовавший сигарет, никогда не начнет курить марихуану в будущем.

Авторы: