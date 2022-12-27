Здоровье 27 декабря 2022, 20:01 Нарколог Шуров посоветовал в Новый год пить шампанское в ограниченных количествах

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Нарколог Василий Шуров рекомендовал не пить слишком много шампанского в новогоднюю ночь. Об этом сообщило РИАМО.

Этот напиток быстро всасывается и вызывает состояние опьянения, уточнил сайт kp.ru. Врач уточнил, что следует выпивать не более 50 граммов шампанского за час, чтобы не перегружать организм.

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«Это тот объем, который организм может перерабатывать без накопления ацетальдегида, без головной боли», — заключил нарколог.

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