Здоровье 08 июня 2023, 15:38 Нарколог Шуров напомнил, что при отравлении суррогатом может пропасть зрение

Читать 360tv в

Суррогатный алкоголь атакует нервы и, в первую очередь, зрительный, являющийся наиболее уязвимым. Об этом рассказал нарколог Василий Шуров, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, отравление этанолом и метанолом выглядит почти одинаково. Но есть определенные признаки, говорящие, что в организм попал опасный яд. Например, пропадает зрение.

Реклама

«При отравлении поддельным спиртным у человека сначала пропадает зрение, затем он впадает в кому и умирает. Кроме этих специфических последствий, других нет», — объяснил Василий Шуров.

Авторы: