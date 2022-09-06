Нарколог Шевченко рассказала о стадиях алкогольной зависимости | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 13:40 Поделиться Telegram

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Viber Нарколог Шевченко рассказала о стадиях алкогольной зависимости

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Нарколог Ольга Шевченко рассказала, что на ранней стадии алкоголизма человек выпивает, чтобы справиться со стрессом. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Врач пояснила, что на начальных этапах диагностировать зависимость довольно сложно. Дальше степень алкоголизма можно определить по характеру похмелья или даже по анализам. В совсем тяжелых случаях зависимость проявляется во внешнем виде человека.

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«В отношении алкоголизма это покрасневшее и опухшее лицо, проблемы с координацией, тремор рук», — заключила врач.

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