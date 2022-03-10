Нарколог развеял миф о пользе пива для почек

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал РИА «Новости», что даже разовое употребление спиртных напитков наносит почкам вред.

Нарколог объяснил, что употребление пива наносит почкам двойной вред. Люди, употребляющие этот напиток, испытывают более частые позывы мочеиспускания. Происходит обезвоживание организма, алкоголь вытягивает из клеток, межклеточного пространства жидкость и удаляет ее из организма.

«Разницы в виде алкоголя нет, есть разница в количестве алкоголя. Чем его больше, тем больше поражающее действие на почки. Соответственно, если алкоголь 40-градусный, то его нужно меньше, чтобы повредить почки, крепкий алкоголь более токсичный», — цитирует Брюна «Политика Сегодня».