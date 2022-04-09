Нарколог разрушил популярный миф о кофеине

Кофеин при смешивании с алкоголем не оказывает отрезвляющего эффекта. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. Более того, смешивание кофеина с алкоголем может привести к еще большему употреблению последнего.

«Кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья. Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия», — рассказал Брюн.

Он также добавил, что сочетание алкоголя и кофеина повышает вероятность перевозбуждения нервной системы и повышает риск смерти от остановки сердца.

Что касается калорийности на основе кофе и алкоголя, то здесь все зависит от крепости спиртного: чем выше крепость, тем больше калорий. Это обусловлено содержанием сахара и дрожжей в напитке.

«Содержание сахара и дрожжей в алкогольных напитках увеличивает их калорийность. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание», — рассказал нарколог.

Ранее Евгений Брюн назвал сбитень и медовуху особо опасными для людей с сахарным диабетом.