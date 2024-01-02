Здоровье 02 января 2024, 23:17 Нарколог рассказал, за какое время алкоголь выводится из организма Нарколог Петров: алкоголь после бутылки водки выходит из организма до 19 часов Unsplash

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Время вывода алкоголя из организма зависит не от его крепости, а от количества выпитого. Например, в пол-литровой бутылке пива крепостью 4% содержатся 20 граммов спирта. У взрослого мужчины до 60 лет при весе 100 килограммов такое количество алкоголя выводится из организма за полтора часа, рассказал нарколог Даниил Петров в интервью «Газете.Ru».

Около 100 миллилитров крепкого алкоголя выветрятся из организма максимум за 12 часов. Одна кружка пива — за два часа.

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У женщин этот процесс проходит дольше, потому что в их организме больше воды. То же касается диабетиков и людей с ожирением и болезнями печени. Пол-литра водки выветрится из организма мужчины весом 100 килограммов максимум за 19 часов, а у женщины — не менее чем за 21 час.

Чтобы не мучиться похмельем, стоит запастись специальными напитки. Рассол — не единственное и не самое полезное средство, которое спасает от алкогольных последствий.

Психолог рассказал, что восстановить режим после новогодних праздников поможет отказ от алкоголя, жирной пищи и дневного сна. Он посоветовал другие виды отдыха — катание на ватрушках, скандинавскую ходьбы и лыжи, сообщило издание Piter TV.