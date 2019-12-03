Нарколог рассказал о вреде снюса

«Из десяти вейперов восемь через 1-1,5 года переходят в разряд обычных курильщиков. Вот суть всего никотинсодержащего, что есть на рынке и что на нем продвигается. Это зависимые люди. Начиная с малого, мы приходим к серьезным проблемам», — сообщил специалист.

Кроме этого, снюсы вызывают серьезный токсический эффект, поскольку в пакетике снюса содержится в разы больше никотина, чем в пачке сигарет. Из-за этого нередко бывают случаи никотинового отравления. Особенно среди подростков.

«А сколько никотина в одном пакетике снюса — никто не знает. Говорят, что там до 40 миллиграммов никотина. По сути, ребенок, который засовывает его под губу, засовывает себе две пачки сигарет в плане содержания никотина. Поэтому бывают такие тяжелые токсические острые формы отравлений», — заявил врач.