Нарколог рассказал о вреде алкоголя, смешанного с энергетиками

Алкогольные коктейли с энергетиком могут вызвать расстройство нервной системы, рассказал нарколог Алексей Казанцев. Об этом сообщил iReactor.

По данным NewInform, Казанцев отметил, что не существует безопасных доз алкоголя. Особенно он противопоказан людям с болезнями ЖКТ, сердца и сосудов, а также аллергикам.

Алкоголь, смешанный с энергетическими напитками становится еще вреднее.

«Там большое содержание веществ, которые приводят к выбросу адреналина, усиливают выработку кортизола — гормона стресса», — пояснил Казанцев.

Он уточнил, что частый прием таких напитков вызывает расстройства нервной системы, проблемы со сном и депрессию.

Ранее ведущий специалист Научно-клинического центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова рассказала, что делать в случае неожиданно проявившейся аллергии на грибы.

Аллергия может проявиться уже на этапе сбора грибов — в виде сыпи, покраснения кожи, дерматита. Специалист порекомендовала в случае проявившихся симптомов аллергии как можно скорее возвращаться к населенному пункту.