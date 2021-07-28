Нарколог рассказал о вреде алкоголя, смешанного с энергетиками
Алкогольные коктейли с энергетиком могут вызвать расстройство нервной системы, рассказал нарколог Алексей Казанцев. Об этом сообщил iReactor.
По данным NewInform, Казанцев отметил, что не существует безопасных доз алкоголя. Особенно он противопоказан людям с болезнями ЖКТ, сердца и сосудов, а также аллергикам.
Алкоголь, смешанный с энергетическими напитками становится еще вреднее.
«Там большое содержание веществ, которые приводят к выбросу адреналина, усиливают выработку кортизола — гормона стресса», — пояснил Казанцев.
Он уточнил, что частый прием таких напитков вызывает расстройства нервной системы, проблемы со сном и депрессию.
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