Нарколог рассказал о действенном способе избавиться от похмелья

Праздничные новогодние каникулы подходит к концу: россиянам нужно готовиться к рабочим будням. Но после чрезмерного употребления алкоголя организм переживает состояние постинтоксикации. Снять его можно кислыми или кисломолочными напитками. Как сообщил ТАСС, такой совет дал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он пояснил, что его совет предназначен для тех, кто во время праздничных дней не смог удержаться от переедания и не остановился от употребления спиртных напитков.

«Состояние постиноксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном», — рассказал Брюн. При этом он отметил, что чрезмерное употребление жидкостей может привести к отекам.

Эксперт отметил, что при похмелье не стоит пить чай или кофе, так как они дают дополнительную нагрузку на сердце, которое и без того переживает не лучшее время. Выбор лучше сделать в пользу бульона или супа.

«Ни в коем случае нельзя пить с утра алкоголь, как бы плохо ни было», — подчеркнул Евгений Брюн.

Если организм сильно пострадал, нарколог посоветовал обратиться в государственную наркологическую службу. Помощь там окажут квалифицированную и бесплатную. Отдельно он коснулся проблемы суррогатного алкоголя, который несет опасность не только для здоровья, но и для жизни. Евгений Брюн заявил, что симптомы отравления проявляются в первые два часа после употребления паленого спиртного. Главный признак — резко падает зрение. В этом случае надо срочно вызывать скорую помощь или добраться до больницы самостоятельно.

«Только реанимационные мероприятия или интенсивные мероприятия по детоксикации могут спасти жизнь», — предупредил эксперт.

На этой неделе Следственный Комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу завел два уголовных дела после отравления жителей алкоголем. Первый случай произошел в Тюмени, где девять человек скончались после употребления метилового спирта. Жидкость разлили в бутылки с этикеткой «Водка Сибири». Следователи задержали четырех подозреваемых в причастности к продаже ядовитого пойла.

Еще восемь человек умерли в поселке Кондинское после распития неизвестной спиртосодержащей жидкости. Жертвами стали две женщины и шестеро мужчин.