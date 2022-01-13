Нарколог рассказал, как восстановить печень после новогодних застолий

В случае злоупотребления алкоголем в праздники и ощущения последствий выходных на собственном здоровье лучше обратиться к врачу. Если возлияния были умеренными, можно прибегнуть к специальной диете. Таким мнением поделился врач-нарколог Руслан Исаев с РИА «Новости».

«После праздников следует отказаться от спиртного и придерживаться особой диеты. Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин C. Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень», — сказал он.

Соблюдать диету можно дома, а можно отправиться в пансионат, где отдыхающим предлагают детокс-еду. Врач подчеркнул, что такие учреждения не стоит путать с местами, где лечат алкоголизм и его последствия.

При этом поездка в такой пансионат именно за город скажется благотворно еще и потому, что обеспечивает пациентам пребывание на свежем воздухе. Это положительно влияет на организм после самых разных нагрузок, в том числе на печень — улучшает обменные процессы в организме.