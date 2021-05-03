Нарколог рассказал, как не уйти в праздничный запой

Чрезмерное употребление алкоголя во время длинных майских праздников может обернуться запоем. Чтобы этого не произошло, не стоит превышать индивидуальную норму спиртного, предупредил врач-нарколог Игорь Никифоров.

«Норму алкоголя человек, не страдающий алкоголизмом, может определить: когда он чувствует, что вошел в состояние алкогольного опьянения, он останавливается. Если человек пьянеет от одного бокала вина, но употребляет два-три по причине праздников, это уже ненормально», — пояснил профессор радио Sputnik.

Он добавил, что в праздничные дни нельзя все время сидеть за столом. Стоит найти для себя интересное занятие, например, поработать на даче, погулять в парке или посетить какое-то мероприятие. Если с алкоголем все же перебрали, то организму необходима будет детоксикация.

«Прежде всего, это промывание желудка: выпить литр воды, добавить туда немного марганцовки, вызвать у себя рвоту, и так сделать раза два-три, чтобы полностью удалить алкоголь из желудка, который еще полностью не всосался», — рассказал нарколог.

По словам Никифорова, после промывания в течение дня нужно выпить не менее трех литров жидкости. Это может быть не только вода, но и хорошо подойдут кисломолочные продукты. В качестве питания можно использовать кефир.