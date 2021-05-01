Нарколог рассказал, как действовать при отравлении алкоголем

При остром отравлении алкоголем важно очистить организм, при необходимости — промыть желудок. Об этом напомнил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, сообщило РИА «Новости».

«На фоне алкоголя могут быть и дополнительные пищевые отравления. Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь!» — сказал он.

При легких формах передозировки стоит побольше спать, выпить много воды, следить за стулом и не допускать обезвоживания.

В таком состоянии здоровья лучше пить кефир и бульон или есть суп, отметило РИА ФАН. Могут помочь аскорбиновая, янтарная и лимонная кислоты, потому что они ускоряют обменные процессы и не допускают процесса избыточного опьянения и похмелья. Однако этот способ подойдет только для здоровых людей. Ограничения касаются пациентов с язвенной болезнью желудка, для них такое лечение непригодно.

Ранее Роскачество призвало к умеренности при употреблении кагора. Изначально он был создан как церковное вино, поэтому излишества тут просто неуместны. Таким напитком можно сопровождать или завершать пасхальную трапезу.