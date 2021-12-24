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    24 декабря 2021, 13:06

    Нарколог рассказал, как быстро избавиться от похмелья

    Нарколог Кислер посоветовал промыть желудок, чтобы избавиться от похмелья

    Арина Бобкова

    После веселого застолья похмелье может продолжаться больше суток. Однако данную проблему можно решить простым и быстрым способом. Таким мнением поделился врач-нарколог Илья Кислер. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

    Нарколог рассказал, как быстро избавиться от похмелья

    Специалист подчеркнул, что молодые люди гораздо проще переносят данное состояние. На интенсивность похмелья влияет также продолжительность сна, общее состояние здоровья, а также распивалось ли спиртное на пустой желудок.

    «Основной риск алкогольной интоксикации — обезвоживание. Частая рвота, а иногда и диарея приводят к сильному обезвоживанию. Кровь становится густой, сердцу трудно ее прокачать», — заявил эксперт.

    Чтобы избавиться от похмелья, врач посоветовал промыть желудок. Таким образом получится избавиться от остатков алкоголя. После же необходимо принять активированный уголь или другой абсорбент. С помощью этих средств удастся предотвратить рвоту и тошноту.

    После стоит выпить минеральную воду, куриный бульон или томатный сок. К голове стоит приложить холод, а также принять душ, чтобы взбодриться, передало РИА ФАН.