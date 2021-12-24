Нарколог рассказал, как быстро избавиться от похмелья

После веселого застолья похмелье может продолжаться больше суток. Однако данную проблему можно решить простым и быстрым способом. Таким мнением поделился врач-нарколог Илья Кислер. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист подчеркнул, что молодые люди гораздо проще переносят данное состояние. На интенсивность похмелья влияет также продолжительность сна, общее состояние здоровья, а также распивалось ли спиртное на пустой желудок.

«Основной риск алкогольной интоксикации — обезвоживание. Частая рвота, а иногда и диарея приводят к сильному обезвоживанию. Кровь становится густой, сердцу трудно ее прокачать», — заявил эксперт.

Чтобы избавиться от похмелья, врач посоветовал промыть желудок. Таким образом получится избавиться от остатков алкоголя. После же необходимо принять активированный уголь или другой абсорбент. С помощью этих средств удастся предотвратить рвоту и тошноту.

После стоит выпить минеральную воду, куриный бульон или томатный сок. К голове стоит приложить холод, а также принять душ, чтобы взбодриться, передало РИА ФАН.