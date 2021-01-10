Нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года

Привычка курить связана не столько с химической зависимостью, сколько с образом жизни. Распрощаться с пачкой сигарет поможет изменение модели поведения, считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

По словам нарколога, курение практически не имеет отличий от любой другой зависимости, которая выливается из определенного образа жизни.

«В отношении никотиномании это абсолютно справедливо. Поэтому бросить курить можно, только изменив модус поведения, способы коммуникации, общения с окружающим миром. Как правило, все это сопрягается с тем, как ты себя ведешь», — пояснил Зыков RT.

Он добавил, что привычка курить появляется в определенных ситуациях. Тяга к сигаретам может быть связана с социальным штампом поведения таким, как перекур в компании. Также причиной может быть физиологическая потребность, например, курение при приеме пищи.

«Вот эти связи надо порвать. Прежде всего отказаться от той ситуационной конструкции, которая тебя провоцирует на употребление никотина. И вот тогда, если это осознанный процесс, осмысленный, неоднократный, ты бросишь курить», — сказал нарколог.

При этом Зыков подчеркнул, что электронные сигареты не помогут избавиться от привычки, так как остается оральный рефлекс. Право на существование имеют никотиновые пластыри, но только как вторичный элемент. Нарколог отметил, что сейчас подходит к концу период новогодних праздников. В это время нет перекуров с коллегами, поэтому период хорошо подходит для избавления от привычки курить.