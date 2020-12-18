По данным НСН, алкоголь в России легален, а значит, нет ничего плохого в том, чтоб иногда выпить, уверен Брюн.

«Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками», — рассказал эксперт.

Он добавил, что не возбраняется выпить шампанского в Новый год, главное не слишком увлекаться.