Нарколог предупредил об опасности горячих алкогольных напитков

Горячие алкогольные напитки способны вызвать более быстрое опьянение. Кроме того, они могут привести к ожогу слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Поэтому любые напитки должны быть комфортной температуры и не выше 37 градусов. Об этом предупредил в беседе с РИА «Новости» главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«К употреблению любых горячих напитков следует относиться с осторожностью: напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, иначе они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта», — сказал он.

Брюн также подчеркнул, что всасывание алкоголя в горячей среде происходит быстрее. Это объясняется более сильным расширением сосудов — соответственно, опьянение также наступает быстрее.

Ранее Евгений Брюн также предупредил, что алкогольные напитки сбитень и медовуха могут оказаться особенно опасными для людей с сахарным диабетом и аллергией на мед.

Также нарколог рассказал, что кофеин не поможет протрезветь при смешивании с алкоголем. Более того, это может привести к еще большему употреблению последнего. К тому же, сочетание алкоголя и кофеина повышает вероятность перевозбуждения нервной системы и повышает риск смерти от остановки сердца.