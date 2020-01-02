Нарколог предупредил о смертельно опасном способе против похмелья

По его словам, нельзя «наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый». Брюн также пояснил, что он перерабатывается в организме от трех дней до трех недель, добавив, что похмелье — это остаточное опьянение.

«Есть масса других способов, которые могут уравновесить организм», — предупредил психиатр-нарколог. «Например, кефир. Это переработанное молоко, в этом напитке содержатся особенные белковые фракции, которые забирают токсины „на себя“».

Среди способов облегчить свое состояние после остаточной алкогольной интоксикации Брюн также назвал крепкие бульоны, капустный рассол и препараты, содержащие янтарную кислоту, которая ускоряет переработку алкоголя.

Нарколог также порекомендовал пить легкий алкоголь и закусывать такими же закусками из рыбы или овощей.