    02 января 2020, 02:20

    Нарколог предупредил о смертельно опасном способе против похмелья

    Александра Каширина

    Попытки избавиться от похмелья с помощью алкоголя могут быть смертельно опасны для организма, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук Евгений Брюн. Об этом написал телеканал RT.
    Нарколог предупредил о смертельно опасном способе против похмелья

    По его словам, нельзя «наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый». Брюн также пояснил, что он перерабатывается в организме от трех дней до трех недель, добавив, что похмелье — это остаточное опьянение.

    «Есть масса других способов, которые могут уравновесить организм», — предупредил психиатр-нарколог. «Например, кефир. Это переработанное молоко, в этом напитке содержатся особенные белковые фракции, которые забирают токсины „на себя“».

    Среди способов облегчить свое состояние после остаточной алкогольной интоксикации Брюн также назвал крепкие бульоны, капустный рассол и препараты, содержащие янтарную кислоту, которая ускоряет переработку алкоголя.

    Нарколог также порекомендовал пить легкий алкоголь и закусывать такими же закусками из рыбы или овощей.