Нарколог предостерег от купания в жару после употребления спиртного

Купание в жару после употребления алкоголя может обернуться спазмом сосудов. В итоге это может привести к инфаркту или инсульту, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава Евгений Брюн.

«Если человек не тренирован на перепад температур, то может случиться холодовая реакция, которая приводит к моментальному спазму кровеносных сосудов, и это тоже может вызвать инфаркт или инсульт. Особенно опасно это для человека, употребившего алкоголь», — рассказал нарколог РИА «Новости».

Он добавил, что у выпившего человека притупляется чувство опасности и нарушается координация движений. Из-за перепада температур может случиться обморок, так как есть вероятность спазма периферических сосудов. Стоит с осторожностью относиться и к напиткам со льдом.

«Частое явление острой ангины возникает именно в жару, когда человек выпьет холодный напиток», — пояснил Брюн.

По словам врача, употребление напитков со льдом может привести к снижению защитных функций организма. В это время человек становится уязвимым для инфекций, в том числе и для коронавируса.