Здоровье 15 августа 2023, 13:40 Нарколог Поликарпов порекомендовал пить много воды и есть острую пищу, чтобы избавиться от перегара

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Врач-нарколог Александр Поликарпов в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказал, что избавиться от запаха перегара можно, выпив большое количество воды или употребив пищу с острыми преправами.

Специалист отметил, что перегар может держаться на протяжении нескольких дней. При этом жевательная резинка не уберет неприятный запах, написал сайт kp.ru.

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Перегар является следствием распада спирта в организме. Для того, чтобы вывести вещество, необходимо избавиться от токсических продуктов распада этанола, добавил медик.