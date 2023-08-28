28 августа 2023, 14:32
Нарколог Поликарпов: переносимость высоких доз алкоголя говорит о начале зависимости
Одним из признаков развивающегося алкоголизма является переносимость высоких доз спиртного. Об этом сообщил врач-нарколог Александр Поликарпов в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, при увеличении количества потребляемого алкоголя организм человека «привыкает» перерабатывать этиловый спирт в возрастающем количестве. Также к признакам алкоголизма относится сокращение периодов трезвости.
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Врач напомнил, что не существует безопасной дозы спиртного и посоветовал при подозрении на зависимость обратиться за помощью специалиста, сообщил «ФедералПресс».
Алкоголь
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