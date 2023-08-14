14 августа 2023, 15:00
Нарколог Поликарпов: большое количество воды поможет избавиться от перегара
Потребление жидкости в достаточном количестве поможет избавиться от похмельного синдрома. Об этом сообщил психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, запах перегара сохранится до тех пор, пока не будут выведены все токсические продукты распада этанола из организма. Ускорить этот процесс также можно благодаря принятию контрастного душа и употреблению острой еды.
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Врач отметил, что бороться с похмельем помогут специальные препараты, которые восстановят работу ЖКТ.
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