Здоровье 17 апреля 2023, 12:52 Нарколог Петров предупредил об опасности тахикардии при курения вейпов

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Главный врач Клиники доктора Исаева, врач-нарколог Даниил Петров в разговоре с Lenta.ru рассказал об опасности курения электонных сигарет.

По словам медика, оно может привести к тахикардии и другим опасным последствиям. Электронную сигарету нельзя считать менее безопасной, чем обычную, добавил Петров.

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«Безобидные, на первый взгляд, глицерин и пропиленгликоль при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин — вещества, вызывающие рак и сердечно-сосудистые заболевания», — сказал нарколог.

В состав электронной сигареты добавляют хром, никель и свинец. Как отметил врач, все эти металлы вызывают заболевания нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.