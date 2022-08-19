Нарколог Перминова рассказала, как выявить проблемы с алкоголем

Нарколог Юлия Перминова рассказала, что человека, у которого есть проблемы с алкоголем, можно определить по трем признакам. Об этом сообщила ТСН24.

Во-первых, такой человек может пить несколько дней подряд. Кроме того, об алкогольной зависимости свидетельствует плохое самочувствие по утрам. Если обезболивающие препараты или вода не помогают и необходимо именно опохмелиться. Последний признак — непреодолимая тяга к алкоголю.

«Человек, страдающий зависимостью от спиртного, в состоянии справиться с ней самостоятельно. Но некоторым пациентам не позволяют бросить пить какие-то семейные, бытовые или рабочие обстоятельства. Они могут добиться ремиссии только с помощью обращения к специалистам», — заключила Перминова.