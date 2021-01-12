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    12 января 2021, 12:39

    Нарколог оценил заявление Мясникова об опасности отказа от алкоголя

    Полина Петрова

    Российский врач и ведущий Александр Мясников заявил, что россиянам опасно для здоровья полностью отказываться от употребления спиртных напитков. Врач-нарколог «Института профилактики» Александр Ковтун выразил сомнение в правильности такого высказывания, пишет «Общественная служба новостей».
    Нарколог оценил заявление Мясникова об опасности отказа от алкоголя

    Как уточнил Мясников, несколько исследований доказали, что, если пить алкоголь в умеренных дозах, можно избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Он отметил, что люди, употребляющие в малом количестве спиртное, дольше живут и меньше болеют, чем непьющие.

    Ковтун уверен, что такое заявление не может касаться всех людей. Совсем отказываться от спиртного опасно лишь зависимым людям.

    «С аргументацией доктора Мясникова я не знаком, но если говорить о человеке малопьющем, то, скорее всего, никакого вреда от отказа в употреблении алкоголя нет. Если человек находится в алкогольном абстинентном синдроме и у него острое патологическое влечение к алкоголю, то резкий отказ может спровоцировать эпилептический припадок или белую горячку», — пояснил нарколог.

    Он добавил, что запойно употребляющим спиртное лучше «выхаживаться», отказываясь от привычки постепенно.