Нарколог оценил умственное состояние Байдена

Нарколог Василий Шуров обсудил с Life сложности с работой мозга и координацией, которые наблюдаются у американского президента Джо Байдена.

Шуров допустил продолжение прогрессирования проблем Байдена до полного распада личности. Мозг президента США может утратить работоспособность, если болезнь не прекратит развиваться.

«Все печально. Это проблема долгожителей. Медицина может обеспечить более-менее приличное функционирование внутренних органов, но если мозг стал разрушаться, то это можно чуть замедлить, однако глобально уже не решишь», — цитирует специалиста «Экономика Сегодня».