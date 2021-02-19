Нарколог объяснил сложность избавления от кокаиновой зависимости

Психиатр-нарколог Игорь Лазарев рассказал «Невским новостям», почему тяжело вылечить зависимость от кокаина.

«Кокаинозависимые пациенты если и обращаются за помощью, то сами диктуют лечение: прокапать, почистить и считают, что у них зависимости нет», — поделился специалист.

Он предупредил, что от кокаина быстро развивается очень сильная психическая зависимость, поскольку наркотик действует на дофаминовую систему мозга, «на систему награды». По словам Лазарева, если человеку удается держаться какое-то время без наркотика, то при первом стрессе он срывается.

«Последствия для психики — это психозы, паранойя, галлюцинации, проблемы с сердцем. Есть такое понятие, как внезапная кокаиновая смерть. Часто у зависимых от кокаина возникает проблема с носовой перегородкой, жизнеугрожающая аритмия, эпилепсия», — перечислил собеседник издания.