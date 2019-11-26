  • Нарколог объяснил, почему опасно совмещать спорт и курение

    26 ноября 2019, 12:25

    Александра Ломейко

    Негативных последствий курения не избежать даже при занятиях спортом. Надеяться на подобное было бы ошибкой. От вредного воздействия никотина все равно никуда не деться.
    Нарколог объяснил, почему опасно совмещать спорт и курение

    Об эффектах, которые оказывают спорт и курение, рассказал агентству новостей «Москва» врач-психотерапевт, исполняющий обязанности заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.

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    Благодаря занятиям физкультурой, заметил он, тело приходит в тонус, а состояние мышц и суставов улучшается. Спорт способствует активизации обменных процессов. Курение, напротив, их тормозит.

    Лыков подчеркнул, что многие предполагают, будто бы при занятиях спортом воздействие никотина на организм нейтрализуется, и ухудшений в таком случае ждать не стоит.

    «Это опасное заблуждение», — сказал врач.

    Он напомнил, что у курящего человека нагрузка на органы дыхания и сердца увеличена. Такое положение дел необходимо учитывать в том числе при кардиотренировках.

    «У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают», — обратил внимание Лыков.

    Курение, заключил он, ответственно и за усиления тревожности. Организм после выкуренной сигареты угнетен в результате отравления дымом. Если кислорода недостаточно, то стресс еще больше возрастает.