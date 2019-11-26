Нарколог объяснил, почему опасно совмещать спорт и курение
Об эффектах, которые оказывают спорт и курение, рассказал агентству новостей «Москва» врач-психотерапевт, исполняющий обязанности заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.
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Благодаря занятиям физкультурой, заметил он, тело приходит в тонус, а состояние мышц и суставов улучшается. Спорт способствует активизации обменных процессов. Курение, напротив, их тормозит.
Лыков подчеркнул, что многие предполагают, будто бы при занятиях спортом воздействие никотина на организм нейтрализуется, и ухудшений в таком случае ждать не стоит.
«Это опасное заблуждение», — сказал врач.
Он напомнил, что у курящего человека нагрузка на органы дыхания и сердца увеличена. Такое положение дел необходимо учитывать в том числе при кардиотренировках.
«У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают», — обратил внимание Лыков.
Курение, заключил он, ответственно и за усиления тревожности. Организм после выкуренной сигареты угнетен в результате отравления дымом. Если кислорода недостаточно, то стресс еще больше возрастает.