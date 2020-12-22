Нарколог объяснил, кто из россиян склонен к латентному алкоголизму

По ее словам, более уязвимы в вопросе скрытой алкозависимости женщины. Дело в том, что представительницам прекрасного пола для опьянения нужно меньше алкоголя, чем мужчинам. Из-за потребления небольших доз может возникнуть иллюзия безопасности. На самом деле, если пить регулярно по одному бокалу, можно легко привыкнуть к спиртному.

«Когда женщины принимают алкоголь, у них происходит так называемое положительное подкрепление. То есть они запоминают это состояние — выпили и им станет немножечко легче. Хотя на самом деле это совсем не так», — уточнила нарколог.

Нередко женщины с легких напитков переходят на крепкий алкоголь. Это приводит к тяжелой стадии заболевания.