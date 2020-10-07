Нарколог объяснил, как формируется зависимость у «тихих алкоголиков»

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил, как формируется зависимость от спиртных напитков у «тихих алкоголиков». Чаще всего этой проблемой страдают россияне в возрасте от 30 до 50 лет.

Специалист объяснил, что такая привычка развивается за период от пяти до 10 лет, сообщил ОТР.

«Под тихим алкоголиком, видимо, подразумевается тот, который не попадает в поле зрения правоохранительных органов, дома не скандалит, на работу вовремя приходит, выпивает в одиночестве и определенную дозировку какую-то держит постоянно», — пояснил эксперт.

По его словам, зависимость начинается с первичной потери количественного контроля. Например, человек выпивает накануне выхода на работу или в присутствии начальства, не придерживается нормы.

Казанцев рассказал, что алкоголизму подвержены все социальные слои. При этом люди с низким уровнем образования и подобным окружением, без любимого занятия, с наследственной предрасположенностью, имеют больший риск появления зависимости.

Нарколог заметил, что вместо обращения к психологу или психотерапевту, а далее к психиатру-наркологу, такой человек выбирают легкий путь и идет в алкомаркет