Нарколог объяснил, как формируется зависимость у «тихих алкоголиков»
Специалист объяснил, что такая привычка развивается за период от пяти до 10 лет, сообщил ОТР.
«Под тихим алкоголиком, видимо, подразумевается тот, который не попадает в поле зрения правоохранительных органов, дома не скандалит, на работу вовремя приходит, выпивает в одиночестве и определенную дозировку какую-то держит постоянно», — пояснил эксперт.
По его словам, зависимость начинается с первичной потери количественного контроля. Например, человек выпивает накануне выхода на работу или в присутствии начальства, не придерживается нормы.
Казанцев рассказал, что алкоголизму подвержены все социальные слои. При этом люди с низким уровнем образования и подобным окружением, без любимого занятия, с наследственной предрасположенностью, имеют больший риск появления зависимости.
Нарколог заметил, что вместо обращения к психологу или психотерапевту, а далее к психиатру-наркологу, такой человек выбирают легкий путь и идет в алкомаркет