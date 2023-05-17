Здоровье 17 мая 2023, 14:04 Нарколог Нурисламов посоветовал запретить продажу алкоголя людям младше 24 лет

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Алкоголь очень вреден для молодого организма, поэтому нужно запретить его употребление и продажу людям, которые не достигли 24-летнего возраста. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал нарколог, врач-психотерапевт Сергей Нурисламов.

Он подчеркнул, что организм формируется до 24 лет. И именно в этот период времени проявляются возможные проблемы с психикой и отклонения. А алкоголь, как добавили «Народные новости», мешает формированию здоровой личности.

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«Я бы по-хорошему запретил прием алкоголя и продажу до 24 лет», — сказал Сергей Нурисламов.

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