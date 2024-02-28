Здоровье 28 февраля 2024, 17:47 Нарколог Нелидов: подростка-наркомана выдают бледность и мутные глаза

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Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Нелидов рассказал о признаках, которые выдают подростка-наркомана. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Нелидов отметил, что есть ряд признаков, которые должны насторожить взрослых. Например, если подросток очень бледный и его мучает хронический кашель. Также стоит обратить внимание на глаза ребенка: если они мутные, с расширенными или суженными зрачками, то это может говорить об употреблении наркотиков.

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