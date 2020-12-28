Нарколог назвал способ выявить алкогольную зависимость

По данным NEWS.ru, он уточнил, что у здорового человека возникает похмелье в случае, если он перепил, и при этом ему в таком состоянии неприятен алкоголь. Если же у него возникло желание опохмелиться, это говорит о наличии алкоголизма второй стадии.

«Если ситуация обратная и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги и у него проходит плохое самочувствие, у него перестают трястись руки, сердце не колотится, все хорошо и все здорово — вот это уже печально», — подчеркнул Тетюшкин.