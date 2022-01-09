Нарколог назвал признак алкоголизма

У человека, который употребляет алкоголь чаще, чем раз в две недели, есть алкогольная зависимость, заявил психиатр-нарколог Ивери Кизицкий. При этом не имеет значения количество выпитого.

По словам Кизицкого, в современном мире основной причиной алкоголизма становится невроз. Люди не могут расслабиться и не ищут других способов, чтобы это сделать, написало News.ru.

«Или не знают, или просто ленятся, потому что выпить гораздо проще, чем изменить образ жизни и найти себе занятие по душе», — добавил он.

Врач предупредил, что избавиться от хронического алкоголизма почти невозможно, но есть шанс добиться ремиссии. Чтобы прийти к этому, человеку нужно заниматься лечением невротического расстройства.

Ранее проект «Трезвая Россия» представил антирейтинг самых пьющих регионов России. В первую тройку вошли Чукотка, Республика Коми и Сахалинская область. На последних местах списка — Ненецкий автономный округ и Кировская область.