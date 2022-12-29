Здоровье 29 декабря 2022, 16:07 Нарколог назвал органы, которые испытывают сильную нагрузку из-за алкоголя freepik

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Несмотря на то, что каждый человек по-разному реагирует на алкоголь, некоторые органы получают самую большую нагрузку. Об этом сайту «Лента.ру» рассказал нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

По его словам, больше всего негативные последствия от воздействия алкоголя испытывают печень, сердце и кровеносные сосуды. Главная нагрузка приходится именно на эти органы.

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Так печень отвечает за фильтрацию спиртного и распад алкоголя. Но она не успевает обработать более 10 граммов этанола за час. Конечно, выпивает человек обычно значительно больше. Поэтому печень работает на износ. И требует большое количество крови. А это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце. Поэтому при употреблении спиртного учащается пульс и повышается давление.

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Кроме того, алкоголь влияет и на эритроциты, склеивая их. Что потом может привести к тромбообразованию. В заключении, этанол стимулирует выработку дофамина и эндорфинов, из-за чего у людей нередко развивается зависимость.