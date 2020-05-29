Нарколог назвал опасности для курильщиков при COVID-19

Долгие годы курения негативно влияют на работу легких. Соответственно, это может плохо сказаться на организме при заражении коронавирусом. Новая инфекция в первую очередь поражает именно легкие человека, объяснил Смышляев.

Курение до выявления коронавируса опасно. Однако во время болезни оно оказывается невозможным, так как потребление табака при пневмонии противопоказано. При осложнениях COVID-19 легкие оказываются главным органом-мишенью.

«При коронавирусе COVID-19 осложнения идут на легочную систему и вызывают тяжелую пневмонию. Это воспаление легочной ткани и нарушение газообмена. Отсюда все последствия, в том числе летальные», — отметил медик.

Человек отказывается от покупки сигарет, если ранее у него выявили коронавирус или другие заболевания, вызывающие пневмонию. Таким образом курильщик может навсегда забыть про вредную привычку.

«Компенсаторно организм выбирает для выживания какой-то способ. В данном случае отказ от курения может быть для людей компенсаторным способом выживания», — отметил Смышляев.

Хотя, по его словам, так происходит не с каждым — у многих сохраняется высокая психическая зависимость от курения. Медик предположил, что спустя время сократится число курильщиков, но не кардинально.