Нарколог назвал напитки, от которых бывает самое сильное похмелье

По его словам, самое тяжелое похмелье от сладких и газированных напитков. Лучше отдавать предпочтения сухим винам. Кроме того, от коньяка и виски более тяжелая интоксикация, чем от водки, рассказал врач.

Психиатр-нарколог Александр Огородников уточнил, что термин «похмелье» применяется только к людям с алкоголизмом. Если же перепил человек без этого заболевания, у него развивается астенический синдром.

«Если это произошло, то следует усиленно пить минеральную воду, покушать борщ, выпить полстакана капустного сока и поливитамины. Этого было бы достаточно для купирования синдромов», — рассказал врач.

Также он назвал количество алкоголя, которое не нанесет вреда организму.

«Бутылка некрепкого пива, бокал сухого вина, бокал шампанского, 45 граммов водки, либо коньяка, либо другого крепкого алкоголя», — пояснил Огородников и уточнил, что каждый день выпивать нельзя даже в небольшом количестве.